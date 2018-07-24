Фото: astromeridian.ru
Полное лунное затмение пройдет в грядущую пятницу, 27 июля. Оно станет самым длинным в XXI веке, его можно будет наблюдать почти со всей территории России, пишет "Мир 24", ссылаясь на Московский планетарий.
Уточняется, что затмение продлится почти четыре часа: с 21:24 до 01:20 по московскому времени. Спутник полностью войдет в тень Земли, из-за чего приобретет багрово-красный оттенок.
Сообщается, что в ту же ночь состоится Великое противостояние Марса — планета приблизится к Земле на максимально возможное расстояние. В последний раз два этих события совпали порядка 200 лет назад.
Специалисты рассказывают, что Луна, войдя в тень Земли, на время скроется из поля зрения. В это время над горизонтом будет видна необычно яркая звезда — это будет Марс. Расстояние между ним и Землей составит всего 57,8 миллиона километров. Предыдущее явление фиксировалось 28 августа 2003 года – тогда Красная планета подобралась к Земле на рекордные 55,8 млн км.
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