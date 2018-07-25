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Дожди, грозы и северный ветер ожидаются в Алтайском крае 25 июля

, ИА "Амител"
В Барнауле в этот день также вероятен дождь

Фото: forpost-sz.ru

Дожди, грозы и даже град прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 25 июля.

"В южных и восточных районах дождь, местами гроза, при грозе местами сильный дождь, град. В утренние часы местами туман", — информирует региональный Гидрометцентр.

Дневные температуры в крае составят +19...+24 градуса. Ветер будет северный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле также временами ожидается дождь. Днем в краевой столице будет +20...+22 градуса. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров.

При этом в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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