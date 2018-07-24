Фото: woman.ru
Российская певица и ведущая Ольга Бузова попала в ДТП с участием грузовика на своем Mercedes. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Super и Starhit.
После ужина в ресторане BuzFood она поехала на работу в "Дом-2". В то время, как артистка ехала по МКАД, в нее сзади врезалась фура.
Отмечается, что грузовик ехал на небольшой скорости, поэтому Бузова отделалась шоком и несколькими ушибами. При этом ее внедорожнику нужен серьезный ремонт.
"К счастью, [Бузова] отделалась испугом и ушибом. У машины помят "зад". Кстати, авто ей подарили на день рождения. Тайный поклонник", — цитирует издание пиар-агента певицы Антона Богославского.
Сообщается, что артистка владеет иномаркой с февраля прошлого года. Предположительно, цена авто составила 10 миллионов рублей.
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