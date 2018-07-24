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Число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до 74 человек, еще 187, включая 23 детей, пострадали. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пожарных и местные СМИ.
Ранее сообщалось о 60 погибших.
Греческий премьер Алексис Ципрас во вторник, 24 июля, объявил трехдневный траур по жертвам пожаров.
Агентство отмечает, что в стране с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до 38-40 градусов. В начале недели вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров — в районе города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной Аттике и в районе городка Каламос. Кроме этого, крупные пожары произошли в других районах страны — три очага зафиксированы в области Коринфия на полуострове Пелопоннес и рядом с городом Ханья на острове Крит, но там они не представляют опасности для населенных пунктов.
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