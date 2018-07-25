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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки частной клиники в Москве после операции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по столице Юлию Иванову.
По данным следствия, инцидент произошел вечером в понедельник, 23 июля. Во время хирургического вмешательства 39-летняя пациентка почувствовала себя плохо, а спустя непродолжительное время умерла. Уточняется, что дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".
Следователи провели обыск в клинике и изъяли медицинскую документацию. Для установления причины смерти женщины назначена судмедэкспертиза. Также сообщается, что в рамках дела действиям руководства и сотрудников клиники дадут правовую оценку.
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что пациентке проводили пластическую операцию в клинике. Пострадавшая — уроженка Киргизии, а проведенная ей операция была одной из первых в своем роде в данной клинике.
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