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Стал известен коэффициент полезного действия алтайских депутатов Госдумы

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Из десяти народных избранников высоко оценили работу и медийность только одного

Иллюстрация: Amic.ru

Эксперты составили четвертый интегральный рейтинг коэффициента полезности депутатов Госдумы. Только один депутат от Алтайского края показал хороший результат — коммунист Сергей Шаргунов. Остальные оказались в середине рейтинга или ближе к концу. Портал Amic.ru разобрался в КПД каждого алтайского думца.

Итак, в топ-50 вошел только один депутат от региона — москвич, известный молодой писатель и журналист Сергей Шаргунов. На выборы в ГД он прошел от партии КПРФ в нескольких регионах: Алтайский край, республики Алтай, Тыва, Бурятия.

В общем рейтинге КПД он на 13-й строчке и значительно прибавил (+44) по сравнению с предыдущим рейтингом. Вошел в топ-50 он и по показателю законотворческой активности, и по индексу народного голосования, и по медийной активности. Отметим, что выше него в рейтинге такие депутаты, как  Павел Крашенинников, Ирина Яровая, Ярослав Нилов, Андрей Исаев, Леонид Слуцкий, Антон Гетта.

О том, сколько заработали депутаты Госдумы от Алтайского края в 2018 году, читайте здесь.

Ближайший в рейтинге после него единоросс Даниил Бессарабов, он на 206-й строчке.

Исследование для составления рейтинга проводилось с октября 2017 по июль 2018. Общий КПД состоит из четырех индексов.

№ в рейтинге ФИО КПД Активность в Госдуме (законотворческая активность) Индекс народного голосования (возможность депутата мобилизовать сторонников) Оценка экспертов (оценка работы депутата на конкретной территории) Индекс медийности (количество упоминаний о депутате в СМИ и информационном поле)
13 Сергей Шаргунов (КПРФ) 54,41 6,57 15,41 23,96 8,48
206 Даниил Бессарабов ("Единая Россия") 23,19 1,92 3,79 16,57 0,92
211 Иван Лоор (ЕР) 22,77 0,54 3,57 17,93 0,72
253 Виктор Зобнев (ЕР) 21,41 1,37 3,62 15,88 0,54

256

 Александр Прокопьев (ЕР) 21,36 1,64 3,74 14,65 1,33

268

 Наталья Кувшинова (ЕР) 21,02 3,56 3,75 11,11 2,6
272 Олег Быков (ЕР) 20,89 7,39 2,39 10,86 0,25
314 Николай Герасименко (ЕР) 19,7 2,19 3,92 9,48 4,11
315 Александр Терентьев ("Справедливая Россия") 19,68 3,29 3,76 11,83

0,81
345 Валерий Елыкомов (ЕР) 18,71

4,1

 3,71 10,26 0,63

Всего в рейтинге 437 депутатов (в него не вошли руководители фракций).

"С момента начала полномочий Думы седьмого созыва прошло два года. За это время уже заметно, кто активно работает, а кто сдает позиции. Те, кто в рейтинге оказался в конце. Очевидно, они не сумели выстроить работу своей команды и, скорее всего, уже не смогут", — комментируют составители рейтинга.

Вот что говорят о ситуации в регионе местные эксперты.

"В связи с приходом врио губернатора Виктора Томенко депутатам ГД от Алтайского края придется заново выстраивать взаимоотношения с краевой властью, особенно актуально это будет после выборов 9 сентября", — рассказал руководитель Алтайского центра политического консалтинга Константин Лукин.

"Влияние депутатов Госдумы на власти регионов и элиту двух Алтаев (край и республики) крайне невелико (за очень небольшим исключением). Впрочем, и в медийном поле большинство из них не очень преуспели, но все же больше, чем в работе с властью и элитами", — считает журналист и преподаватель Михаил Гундарин.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.07.2018 13:12
Кристи

......а что они там вообще тогда делают?! если активность - 0,00000001?!

0  0
25.07.2018 13:36
- гость -

они там з/п получают, и на кнопку давят за ЕР

0  0
25.07.2018 13:36
- гость -

дурака валяют

0  0
25.07.2018 13:41
Гость

Как учителям платить им зарплату по рейтингу: минималка стабильно + рейтинг !!!!

0  0
25.07.2018 13:55
Гость

Всегда говорил смотрите отчётность на сайте Госдумы там все выложено, за что голосуют, какие законы принимают.

0  0
25.07.2018 13:58
- гость -

что они там вообще тогда делают?!

мебелью работают

0  0
25.07.2018 14:14
ыть

Необходимо отозвать депутатов Единой России от Алтайского края за то, что они голосовали за антинародный закон о повышении пенсионного возраста. Нам такие депутаты даром не нужны.

0  0
25.07.2018 14:30
- гость -

В таблице не хватает еще одной колонки эффективность или защита интересов избирателей Алтайского края - это ключевая колонка по ней можно сразу определить наш он товарищ или засланы казачек.

0  0
25.07.2018 14:42
- гость -

Они выдавливают из себя новые законопроекты, изображают деятельность (ибо с них это спрашивают!), а бизнес стонет от постоянно новых бредовых законов.

0  0
25.07.2018 14:43
- гость -

Надеюсь дожить до того момента, когда придёт власть народа и эти ответят за свои делишки.

0  0
25.07.2018 14:45
- гость -

Вот ведь люди - им хоть кол на голове теши - ведь в сентябре опять будут голосовать за ЕР!

0  0
25.07.2018 14:47
- гость -

Только вчера окончательно приняли закон об увеличении НДС. Уже подсчитали что народ обнищает от этого на 4-5%.

0  0
25.07.2018 15:13
- гость -

Если эти депутаты отстаивают интересы не населения их избравшего то КПД должен быть с минусом!

0  0
25.07.2018 15:17
Грантштейн

Отметим, что выше него в рейтинге такие депутаты, как Павел Крашенинников, Ирина Яровая, Ярослав Нилов, Андрей Исаев, Леонид Слуцкий, Антон Гетта.
*************************
Антон Гетта? Всегда думал что он Дэвид, и зарабатывает музыкой.


Кстати, по Шаргунову согласен. Производит приятное впечатление мыслящего и интеллектуально развитого человека.

0  0
25.07.2018 15:50
- гость -

Стал известен коэффициент полезного действия алтайских депутатов Госдумы

тут нужно смотреть не только как ЭТОТ коэффициент рассчитывается, но и для кого полезное действие производится: для власть имущих или народа ...

0  0
25.07.2018 16:23
Гонец из Пензы

о каком полезном действии вообще может идти речь?
кому полезны их действия? наверное людям из российского списка Форбс, окружению путина? тем кто в богатейшей стране обложили данью собственный народ, не забывая выкачивать из нашей земли всё ценное и обменивать на ненавистном им Западе цацки для себя?
я оцениваю действия этих депутатов как вредные для подавляющего большинства россиян.

0  0
25.07.2018 17:08
гость

Герасименко уже сколько лет... А что , лучше для народного здоровья сделал? Все платное. Все они о собственном обогащении думают и детей своих протаскивают.

0  0
25.07.2018 17:23
- гость -

Если депутаты голосуют против воли народа, тогда они враги народа!

0  0
25.07.2018 17:26
Гонец из Пензы

"Герасименко уже сколько лет... А что , лучше для народного здоровья сделал?"
======
раньше я покупал сигареты по 50 руб., а теперь по 150.
теперь на свои доходы, которые не увеличились, я могу купить втрое меньше сигарет.
спасибо большое герасименке, что так заботится о моём здоровье.

0  0
25.07.2018 17:47
- гость -

отозвать депутатов Единой России от Алтайского края за то, что они голосовали за антинародный закон о повышении пенсионного возраста. Нам такие депутаты даром не нужны.

0  0
25.07.2018 19:26
- гость -

Это мы им даром не нужны - а они в месяц получают больше чем большинство населения края в год! Но вот ведь парадокс - в сентябре опять край за ЕР будет голосовать!!!

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