Эксперты составили четвертый интегральный рейтинг коэффициента полезности депутатов Госдумы. Только один депутат от Алтайского края показал хороший результат — коммунист Сергей Шаргунов. Остальные оказались в середине рейтинга или ближе к концу. Портал Amic.ru разобрался в КПД каждого алтайского думца.
Итак, в топ-50 вошел только один депутат от региона — москвич, известный молодой писатель и журналист Сергей Шаргунов. На выборы в ГД он прошел от партии КПРФ в нескольких регионах: Алтайский край, республики Алтай, Тыва, Бурятия.
В общем рейтинге КПД он на 13-й строчке и значительно прибавил (+44) по сравнению с предыдущим рейтингом. Вошел в топ-50 он и по показателю законотворческой активности, и по индексу народного голосования, и по медийной активности. Отметим, что выше него в рейтинге такие депутаты, как Павел Крашенинников, Ирина Яровая, Ярослав Нилов, Андрей Исаев, Леонид Слуцкий, Антон Гетта.
О том, сколько заработали депутаты Госдумы от Алтайского края в 2018 году, читайте здесь.
Ближайший в рейтинге после него единоросс Даниил Бессарабов, он на 206-й строчке.
Исследование для составления рейтинга проводилось с октября 2017 по июль 2018. Общий КПД состоит из четырех индексов.
|№ в рейтинге
|ФИО
|КПД
|Активность в Госдуме (законотворческая активность)
|Индекс народного голосования (возможность депутата мобилизовать сторонников)
|Оценка экспертов (оценка работы депутата на конкретной территории)
|Индекс медийности (количество упоминаний о депутате в СМИ и информационном поле)
|13
|Сергей Шаргунов (КПРФ)
|54,41
|6,57
|15,41
|23,96
|8,48
|206
|Даниил Бессарабов ("Единая Россия")
|23,19
|1,92
|3,79
|16,57
|0,92
|211
|Иван Лоор (ЕР)
|22,77
|0,54
|3,57
|17,93
|0,72
|253
|Виктор Зобнев (ЕР)
|21,41
|1,37
|3,62
|15,88
|0,54
|
256
|Александр Прокопьев (ЕР)
|21,36
|1,64
|3,74
|14,65
|1,33
|
268
|Наталья Кувшинова (ЕР)
|21,02
|3,56
|3,75
|11,11
|2,6
|272
|Олег Быков (ЕР)
|20,89
|7,39
|2,39
|10,86
|0,25
|314
|Николай Герасименко (ЕР)
|19,7
|2,19
|3,92
|9,48
|4,11
|315
|Александр Терентьев ("Справедливая Россия")
|19,68
|3,29
|3,76
|11,83
|
0,81
|345
|Валерий Елыкомов (ЕР)
|18,71
|
4,1
|3,71
|10,26
|0,63
Всего в рейтинге 437 депутатов (в него не вошли руководители фракций).
"С момента начала полномочий Думы седьмого созыва прошло два года. За это время уже заметно, кто активно работает, а кто сдает позиции. Те, кто в рейтинге оказался в конце. Очевидно, они не сумели выстроить работу своей команды и, скорее всего, уже не смогут", — комментируют составители рейтинга.
Вот что говорят о ситуации в регионе местные эксперты.
"В связи с приходом врио губернатора Виктора Томенко депутатам ГД от Алтайского края придется заново выстраивать взаимоотношения с краевой властью, особенно актуально это будет после выборов 9 сентября", — рассказал руководитель Алтайского центра политического консалтинга Константин Лукин.
"Влияние депутатов Госдумы на власти регионов и элиту двух Алтаев (край и республики) крайне невелико (за очень небольшим исключением). Впрочем, и в медийном поле большинство из них не очень преуспели, но все же больше, чем в работе с властью и элитами", — считает журналист и преподаватель Михаил Гундарин.
Комментарии
......а что они там вообще тогда делают?! если активность - 0,00000001?!
они там з/п получают, и на кнопку давят за ЕР
дурака валяют
Как учителям платить им зарплату по рейтингу: минималка стабильно + рейтинг !!!!
Всегда говорил смотрите отчётность на сайте Госдумы там все выложено, за что голосуют, какие законы принимают.
что они там вообще тогда делают?!
мебелью работают
Необходимо отозвать депутатов Единой России от Алтайского края за то, что они голосовали за антинародный закон о повышении пенсионного возраста. Нам такие депутаты даром не нужны.
В таблице не хватает еще одной колонки эффективность или защита интересов избирателей Алтайского края - это ключевая колонка по ней можно сразу определить наш он товарищ или засланы казачек.
Они выдавливают из себя новые законопроекты, изображают деятельность (ибо с них это спрашивают!), а бизнес стонет от постоянно новых бредовых законов.
Надеюсь дожить до того момента, когда придёт власть народа и эти ответят за свои делишки.
Вот ведь люди - им хоть кол на голове теши - ведь в сентябре опять будут голосовать за ЕР!
Только вчера окончательно приняли закон об увеличении НДС. Уже подсчитали что народ обнищает от этого на 4-5%.
Если эти депутаты отстаивают интересы не населения их избравшего то КПД должен быть с минусом!
Отметим, что выше него в рейтинге такие депутаты, как Павел Крашенинников, Ирина Яровая, Ярослав Нилов, Андрей Исаев, Леонид Слуцкий, Антон Гетта.
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Антон Гетта? Всегда думал что он Дэвид, и зарабатывает музыкой.
Кстати, по Шаргунову согласен. Производит приятное впечатление мыслящего и интеллектуально развитого человека.
Стал известен коэффициент полезного действия алтайских депутатов Госдумы
тут нужно смотреть не только как ЭТОТ коэффициент рассчитывается, но и для кого полезное действие производится: для власть имущих или народа ...
о каком полезном действии вообще может идти речь?
кому полезны их действия? наверное людям из российского списка Форбс, окружению путина? тем кто в богатейшей стране обложили данью собственный народ, не забывая выкачивать из нашей земли всё ценное и обменивать на ненавистном им Западе цацки для себя?
я оцениваю действия этих депутатов как вредные для подавляющего большинства россиян.
Герасименко уже сколько лет... А что , лучше для народного здоровья сделал? Все платное. Все они о собственном обогащении думают и детей своих протаскивают.
Если депутаты голосуют против воли народа, тогда они враги народа!
"Герасименко уже сколько лет... А что , лучше для народного здоровья сделал?"
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раньше я покупал сигареты по 50 руб., а теперь по 150.
теперь на свои доходы, которые не увеличились, я могу купить втрое меньше сигарет.
спасибо большое герасименке, что так заботится о моём здоровье.
отозвать депутатов Единой России от Алтайского края за то, что они голосовали за антинародный закон о повышении пенсионного возраста. Нам такие депутаты даром не нужны.
Это мы им даром не нужны - а они в месяц получают больше чем большинство населения края в год! Но вот ведь парадокс - в сентябре опять край за ЕР будет голосовать!!!