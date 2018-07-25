Фото: vk.com/avarcomdtp
Два молодых человека — водитель и пассажир машины, которая лишилась крыши и была смята "в гармошку" в результате ДТП на трассе под Бийском, выжили. Об этом пишут очевидцы в паблике "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска" в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, 24 июля, на объездной на новый мост. На дороге столкнулись красная иномарка и "Нива". По словам очевидцев, отечественное авто пошло на разворот и, предположительно, не пропустило легковушку. В результате обе машины получили серьезные повреждения.
Свидетели ДТП рассказывают, что в иномарке ехали двое парней, одного из них зажало искореженным металлом. Сообщается, что один молодой человек был госпитализирован в бессознательном состоянии, сейчас он в реанимации, а второй попал в травматологию.
"Нива" после удара опрокинулась на бок. Водителю госпитализация не понадобилась.
Добавим, что официальных комментариев по поводу произошедшего на данный момент нет.
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