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Строители уложили первые рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на инфоцентр "Крымский мост".
Уточняется, что формирование железнодорожных путей происходит последовательно от Тамани к Керчи. На мост строители вышли с готового участка железной дороги, которая строится в рамках развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и создания сухогрузного района морского порта Тамань.
В сообщении отмечается, что если на автомобильной дороге строители могли укладывать асфальт одновременно на разных участках по всей трассе, то ж/д пути строятся последовательно. "Хозяйственные составы, укладывающие рельсошпальную решетку, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям", — подчеркивают в инфоцентре.
Сообщается, что на железнодорожном переходе уложат бесстыковой путь с рельсовыми плетями длиной 440 метров, после этого между ними вварят уравнительные стыки, которые компенсируют температурные расширения.
Поезда по такой дороге в Крым будут идти плавно и практически без шума.
Всего строителям предстоит уложить 38 километров путей, сформировать основание из 90 тысяч кубометров щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей моста.
Комментарии
Рельсы радуют! А потом еще надо будет делать электрификацию и СЦБ.
Хорошо, что не жалеют денег на Крым.