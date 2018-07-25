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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, разрешающий регистрацию новых авто без посещения ГИБДД. Об этом пишет "РИА Новости".
Проект внесли в нижнюю палату парламента еще в 2011 году. Первое чтение он прошел в 2013-м и с того момента находился на доработке.
Согласно закону, нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров. Им не придется ездить в ГИБДД для постановки машины на учет.
Кроме этого, подразделение ГИБДД будет назначать лишь номер, а знаки автовладелец сможет получить у изготовителя сам. Все фирмы включат в реестр, ФАС займется разработкой предельных тарифов.
Также документ разделяет понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр). Законом также определяются правовая и организационная основы, цели госрегистрации машины, права и обязанности участников отношений, возникающих в связи с госрегистрацией.
По данным СМИ, в законопроекте нет упоминания о возможности выбрать "красивое" сочетание букв и цифр номера, при этом в ранней версии документа она присутствовала.
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