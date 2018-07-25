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Заволжский суд Ярославля арестовал еще двоих сотрудников ИК-1, которые были задержаны за пытки осужденного. Об этом пишет RT, ссылаясь на "РИА Новости".
Уточняется, что подозреваемые заключены под стражу до 20 сентября.
Издание пишет, что одним из подозреваемых является Максим Яблоков, старший инспектор отдела безопасности колонии №1. Он единственный из шести фигурантов дела, кто написал явку с повинной.
Другим арестованным является замначальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов. Он тоже признал себя виновным.
Издание напоминает, что ранее был арестован сотрудник колонии, младший инспектор Сергей Драчев.
Комментарии
А начальник колонии и руководитель фсин об этом не знали?