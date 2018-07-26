Сельхозтоваропроизводители Алтайского края получат господдержку на компенсацию части затрат из-за роста ГСМ. Средства поступят в регион в августе-сентябре. Об этом сообщил врио главы региона Виктор Томенко в среду, 25 июля, в Зональном районе на семинаре-конференции по особенностям уборочной кампании 2018 года.
В мероприятии приняли участие руководители районов, директора и главы хозяйств, специалисты агрономических и инженерных служб из 37 районов края, представители науки.
"На федеральном уровне принято решение о компенсации части затрат, которые понесли сельхозтоваропроизводители в связи с увеличением цены на ГСМ. Ожидается, что дополнительные средства федерального бюджета поступят в край в августе — сентябре. С учетом софинансирования из краевого бюджета сумма поддержки составит более 300 миллионов рублей, что позволит поддержать темпы проведения уже уборочной кампании", — заявил Виктор Томенко.
Он добавил, что поднимал вопрос роста цен на ГСМ на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым, в ходе рабочих встреч с заместителем председателя правительства Алексеем Гордеевым и министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.
Непростая ситуация сложилась и на рынке молока.
"До тех пор, пока не будет наведен порядок в сфере ценообразования в этой отрасли, любые суммы господдержки будут из нее "вымываться", — сказал Виктор Томенко.
Президент Владимир Путин поручил разобраться на рынке молочной продукции с проблемой применения растительных жиров, чтобы прекратить дезориентацию покупателей.
"Мы, в свою очередь, на региональном уровне продолжим работу по увеличению государственной поддержки молочного и мясного скотоводства. В приоритете — поддержка технического перевооружения и модернизации производства (...). Приложу все усилия, чтобы увеличить объемы государственной поддержки инвесторов и обеспечить им долгосрочные экономические стимулы так, чтобы заниматься серьезными, долгими проектами было не накладно, а эффективно", — подчеркнул врио губернатора края. Он призвал сельхозтоваропроизводителей активнее использовать весь комплекс имеющихся инструментов государственной поддержки.
В целом по итогам года агропромышленный комплекс края получит порядка пяти миллиардов рублей господдержки, уточнил Томенко.
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