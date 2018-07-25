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Бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого арестовали в Италии по запросу российских властей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Мауро Анетрини.
"Он арестован за преступления, совершенные на территории России. В Италии он ничего не сделал", — подчеркнул юрист.
Анетрини рассказал, что Кривицкого арестовали в городе Кортина д'Ампеццо, завтра в Венеции пройдет первое слушание по его делу. Адвокат добавил, что его клиент находится в Италии на законной основе, а процесс будет касаться его экстрадиции в РФ.
В конце марта полиция Новгородской области объявила о розыске экс-сенатора от региона Кривицкого, которого обвиняют в получении взятки в 15 миллионов рублей.
Агентство со ссылкой на представителя регионального управления МВД пишет, что экс-сенатор разыскивается на основании решения суда. Постановление о заочном аресте Кривицкого было вынесено в начале марта.
Он представлял Новгородскую область в Совфеде с декабря 2011 по сентябрь 2016 года.
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