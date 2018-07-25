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Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) сообщила, что отменяет свое выступление на рок-фестивале "Нашествие". Об этом пишут "Ведомости".
"Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на “Нашествии”, но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира", – написала исполнительница во "ВКонтакте".
Ранее от выступления на "Нашествии-2018" отказались "Пошлая Молли", "Элизиум", "Порнофильмы" и "Йорш". Они заявляли, что причиной отказа является сотрудничество фестиваля с Минобороны.
"Там, где музыка, нет места оружию", – написала группа "Пошлая Молли".
Оборонное ведомство сотрудничает с "Нашествием" с 2013 года. Минобороны представляет на фестивале военную технику и проводит акции патриотического характера, а также организует пункт записи на контрактную службу в армии. В 2015 году группа "Машина времени" заявила, что у нее "нет желания петь песни на фоне танков".
Группы "Элизиум" и "Порнофильмы" отметили, что два месяца назад организаторы фестиваля сообщили о прекращении сотрудничества с оборонным ведомством. Однако позднее вместе организаторы заявили, что военное ведомство все же в деле, "с зоной техники и пунктов отбора в армию".
"Нашествие" является самым крупным всероссийским фестивалем под открытым небом, который проводится с 1999 года. В прошлом году фестиваль посетили порядка 200 тысяч человек, говорится на сайте фестиваля. С 2009 года "Нашествие" проводится в одном и том же месте – в селе Большое Завидово в Тверской области. В текущем году фестиваль пройдет с 3 по 5 августа.
Организаторы сообщают, что в текущем году на "Нашествии" выступят около 150 групп.
Комментарии
Кто ещё вчера знал о существовании таких "музыкантов"? А тут, ты посмотри-ка, прозвучали на всю страну. Глядишь, кто-то и пошарит в сети, послушает. И когда наши СМИ прекратят пиарить все эти бешеные вагины.