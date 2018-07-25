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Американский лидер Дональд Трамп назвал жестокими действия Китая по введению ответных пошлин на сельхозпродукцию, которые отразились на фермерах Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.
"Китай нацелился на наших фермеров, которых, как они знают, я люблю и уважаю, как способ заставить меня продолжать позволять им получать выгоду от США. Они жестоки в этом, это будет их неудавшейся попыткой. Мы были дружелюбными — до сих пор!", — заявил глава Белого дома, добавив, что в 2017 году Китай заработал на США 517 миллиардов долларов.
Ранее Минсельхоз Соединенных Штатов сообщил, что администрация Трампа выделит до 12 миллиардов долларов американским фермерам с целью защитить их от последствий "торговой войны". План включает закупки излишков производства и прямую помощь фермерам, особенно тем, кто производит сою. Глава ведомства Сонни Пердью заявил, что помощь не требует одобрения конгресса и будет выделена из фондов ее ведомства.
Агентство напоминает, что Штаты ввели ввозные пошлины на товары из ЕС, Китая и нескольких других стран, а те применили ответные меры. Так, КНР и Канада ввели ответные пошлины на сельхозпродукцию из США, в частности, из тех штатов, которые поддержали республиканца на выборах 2016 года.
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