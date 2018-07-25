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Украине необходимо ввести наказание для иностранных лиц и компаний, участвующих в мероприятиях в Крыму. Такое заявление сделал глава прокуратуры Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов, пишет РИА Новости.
Чиновник заявил, что в данный момент такие "нарушения" законодательства Украины лишь фиксируются, но при этом конкретных мер Киев не предпринимает. Также Мамедов заявил о необходимости привлекать к ответственности владельцев морских судов и самолетов, которые прибывают на полуостров.
Глава прокуратуры подчеркнул, что поддерживает украинского лидера Петра Порошенко в стремлении сделать Крым "неподъемным" для РФ.
"Когда перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить иностранные гастролеры — это непременно ускорит этот процесс", — приводит агентство слова Мамедова.
Прокуратура Автономной республики Крым — структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с Россией. Штаб-квартира ведомства находится в Киеве.
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