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Гитарист металкор-группы Every Time I Die из США Джордан Бакли рассказал о том, как случайно спас фанатку от опухоли мозга. Об этом пишет РИА Новости.
По словам музыканта, недавно к нему подошла женщина и призналась, что на одном из концертов ей в глаз попало немного пива, которое гитарист выплюнул в толпу.
На следующий день женщина пошла к окулисту, потому что глаз разболелся. Сначала она решила, что подхватила инфекцию. Американка прошла осмотр и сдала нужные анализы, в результате чего выяснила, что причиной боли была опухоль мозга. Болезнь удалось выявить на ранней стадии и вовремя удалить новообразование.
Бакли добавил, что в начале разговора приготовился к возможному судебному иску, но вместо этого женщина сказала спасибо музыканту за его выходку.
"Суть в том, что поход на концерт может спасти вам жизнь", — с юмором заключил гитарист.
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