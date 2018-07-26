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Новости

Россияне рассказали, пытаются ли найти замену импортным лекарствам

, ИА "Амител"
Всего 8% участников опроса, предпочитающих лекарства из-за рубежа, смогли найти замену импортным препаратам

Фото: l-kuznetsky.ru

Россияне, которые покупают импортные лекарства, либо не пытаются найти им замену среди российских медикаментов, либо находят аналоги только небольшого числа препаратов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

"Всего 8% участников опроса, предпочитающих лекарства из-за рубежа, смогли найти замену импортным препаратам", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,8 тысячи человек в возрасте от 20 лет до 60 лет, проживающие во всех типах городов во всех федеральных округах. По сравнению с опросом 2017 года доля таких ответов сократилась втрое — с 24%.

Одновременно выросло количество тех респондентов, кто не смог заменить отечественным ни один импортный препарат. В текущем году такой ответ дали 11% против 7% годом ранее. Кроме того, 21,5% опрошенных (годом ранее — 24%) сказали, что смогли найти замену лишь некоторым медикаментам, столько же (против 18%) нашли аналоги небольшому числу самых простых лекарств.

"Больше всего участников опроса — 38% — заявили, что и не пытаются найти замену, так как в принципе предпочитают импортные препараты. Стоит отметить, что число таких респондентов по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось. В 2017 году такой ответ выбрали всего 27%", — говорится в исследовании.

Отмечается, что рост доли респондентов, которые не пытаются найти замену импортным лекарствам, может быть связан с обсуждениями идеи ограничить импорт медикаментов из ряда стран в рамках закона о контрсанкциях. Вероятно, что на фоне этих дискуссий большее количество граждан заранее пыталось найти замену привычным препаратам.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.07.2018 09:29
- гость -

Покупаю в аптеках Барнаула одно лекарство, выпускаемое сейчас в Харькове (Украина). Западноевропейские аналоги частью хуже, частью не попробованы. Отечественного аналога не знаю. Знаю это лекарство с давних пор, а участковый терапевт говорит, что сейчас оно не применяется. Ну-ну...

0  0
26.07.2018 09:57
- гость -

Самое лучшее лекарство, это хорошее настроение с движением и маленьким щадящим спортом!

0  0
26.07.2018 10:05
- гость -

Жулики и воры решили добить население лекарствами, которые по Жванецкому бесполезны, но сами предпочитают лекарства импортные, и лечатся за бугром...

0  0
26.07.2018 10:18
- гость -

Знаю, что наши дженерики зачастую хуже качеством, чем исходные оригинальные западные препараты. Это обусловлено иной чистотой сырья, иной технологической цепочкой.
По уму следовало бы дать потребителю выбор: вот вам западный оригинал - подороже, и вот вам отечественный дженерик подешевле. Выбор за вами.
А когда людей лишают выбора - это не есть правильно.

0  0
26.07.2018 10:19
Грантштейн

В 10:18 - моё

0  0
26.07.2018 10:28
- гость -

Начали заменять бесплатные жизненно необходимые дорогие импортные лекарства, в том числе детям на отечественные вот что страшно...

0  0
26.07.2018 10:56
- гость -

26.07.2018 09:57
- гость -
Скажите это человеку с диабетом, астмой или каким-нибудь аутоиммунным заболеванием. Почему всегда в подобных темах находятся альтернативно одаренные, не представляющие, что есть заболевания серьезнее простуды?

0  0
26.07.2018 11:22
Бабуля

Как можно подобрать оигиналу замену???? Есть мерседес,а есть лада приора..Все одинаково:двигатель,колеса,бензобак..Но как провести аналогию между ними???Так и с лекарствами..

0  0
26.07.2018 11:41
- гость -

В Ссср лекарств меньше ели и были здоровее.
Меньше пейте лекарств, будете зздоровы!!!

0  0
26.07.2018 11:43
- гость -


26.07.2018 11:22
Бабуля

Вот именно, но властное жулье покупало и будет покупать мерсы но не автотаз, а население будут добивать аналогами...

0  0
26.07.2018 11:43
- гость -

10.56
Только наивный человечек может думать что лекарства лечат...наивные и убогие

0  0
26.07.2018 12:39
- гость -

26.07.2018 10:19
Грантштейн
В 10:18 - моё

Спасибо, что пояснил, иначе пост не оплатили бы.

0  0
26.07.2018 12:44
Грантштейн

26.07.2018 12:39
- гость -
Счет тебе дать куда деньги перекинуть?

0  0
26.07.2018 12:54
- гость -

Настой коры дубовой пробовали? А зря!

0  0
26.07.2018 12:55
- гость -

12:44
Грантштейн

У нас всё есть, не беспокойтесь. Продолжайте обличать режим. КПРФ вас не забудет

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