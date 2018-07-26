Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль перевернулся в Барнауле утром 26 июля в результате ДТП, произошедшего в районе пересечения улиц Шумакова и Балтийская.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП Шумакова — Балтийская, машина на крыше лежит, светофор не работает. Вероятно, будет пробка, ищите пути объезда", — отмечает автор заметки.
Также на фото с места событий видно еще один поврежденный автомобиль, который, по всей видимости, стал вторым участником ДТП.
Комментарии
Несмотря на пробки на Балтийской летунов хватает
Вообще никакой пробки не было. Сначала ее создавали любопытные автолюбители, старательно притормаживавшие и фотографировавшие машину. Первую машину убрали через 10 минут, вторую через 20 минут. Все живы. Оба водителя вышли, посмотрели на машины друг друга и пошли ставить знаки. Перевертыш вещи выпавшие убрал с дороги на обочину и все. Светофор работает в дежурном режиме "мигающий желтый", знаки приоритета имеются.