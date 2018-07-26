Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили предложения в национальные проекты, которые правительство РФ разрабатывает по новому майскому указу президента Владимира Путина, пишет "Парламентская газета".
Предложения касаются, в частности, демографического развития и здравоохранения и направлены на снижение потребления алкогольной и табачной продукции, отметили в ОНФ.
Как рассказал модератор тематической площадки ОНФ "Здравоохранение", депутат Госдумы Николай Говорин, борьба с алкоголизмом поможет значительно снизить смертность населения от внешних факторов.
"Центральное место среди предложенных экспертами ОНФ мер по борьбе с этой проблемой занимает создание в молодежной среде положительной мотивации трезвого и здорового образа жизни, отказа от табака и его суррогатов, ответственного отношения к здоровью, его сохранению и укреплению", — уверен Говорин.
Также предлагается уменьшить плотность точек продаж, добиться торговли спиртным в специализированных магазинах и ужесточить прежние ограничения, которые касаются времени продаж алкоголя. Необходим и рост акцизов и косвенных налогов на алкогольную и табачную продукцию.
Кроме того, как отмечается, предлагается наладить эффективный контроль за оборотом алкогольной продукции, ее качеством и безопасностью.
"Алкогольная угроза для государства сегодня — это не только смертность мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, но и деградация вследствие пьянства, утрата духовности значительных слоёв населения, колоссальные экономические потери государства, ухудшение здоровья населения и генофонда и по большому счёту реальная угроза нашей национальной безопасности", — подчеркнул Говорин.
Комментарии
Борьбу с алкоголизмом предлагают сделать национальным проектом
А для какой нации этот проект?
Вот ведь жулье не унимается - хотят пробить заведомо провальный проект, а деньги украсть..