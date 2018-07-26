Взрыв возле американского посольства произошел в Пекине

В Пекине у американского посольства произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.
На кадрах с места ЧП видно, что после взрыва улицы окутал дым. На месте работают полицейские.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ и соцсети, в результате происшествия есть погибшие.
Обстоятельства выясняются.
Комментарии
китайцы недовольны американцами?
Американцами довольны только Американцы! любые другие страны ими не довольны, так как пендосы всегда действуют грубой силой и только в своих интересах без учета интересов своих "союзников".
ну нас то вообще все любят!
26.07.2018 14:36
гость
китайцы недовольны американцами?
Зато китайцы довольны россиянцами, кто ж им ещё сможет продавать ресурсы за бесценок!)
26.07.2018 14:54
гость
Американцами довольны только Американцы! любые другие страны ими не довольны, так как пендосы всегда действуют грубой силой и только в своих интересах без учета интересов своих "союзников".
пендосы своей грубой силой сделали Великим Русичам подарок в виде нефти за 140 баксов за бочку..но Великие Русичи всё профукали уже к 2016 году))
26.07.2018 15:19
- гость -
Пока не мяукнешь про выпитый китайцами Байкал и весь вывезенный лес из Сибири, твой пост оплачен не будет.
Судя по новости чуть сверху - про женщину, которая пыталась совершить самосожжение - это был самоподрыв. Видать, протест такой, что грин-карту не дали. Очень не любят во всем мире США, аж каждый год миллионы людей за право жить в этих самых США бьются.
26.07.2018 14:54
гость
Американцами довольны только Американцы! любые другие страны ими не довольны, так как пендосы всегда действуют грубой силой и только в своих интересах без учета интересов своих "союзников".
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Три года назад на АМИКе по этому поводу был занимательный ... спор. Где я приводил ссылки на агентства изучения общественного мнения, а оппоненты главным аргументом представляли свои собственные
заблужденияубеждения.
Ссылку, думаю, не пропустят, но по заголовку в архиве найти можно:
"Американские социологи выяснили, в каких странах Россию любят, а где ненавидят"
6 августа 2015 г., 06:42, ИА "Амител"