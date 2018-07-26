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Австралийского коврового питона обнаружили на лестнице в подъезде в одном из домов в Заельцовском районе Новосибирска, сообщает "НДН.инфо".
Змея напугала жильцов многоэтажки по улице Дуси Ковальчук. Прибывшие на место сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы сумели поймать змею, посадили ее в стеклянную банку и отвезли к себе на базу, чтобы передать зоозащитникам.
Выяснилось, что пресмыкающееся является австралийским ковровым питоном.
По словам координатора Центра реабилитации диких животных Алисы Богомоловой, змея не представляет никакой опасности для человека.
"Змея поступила к нам с серьезным переохлаждением, и пока даже сложно сказать, сможет ли она выжить. В ближайшее время мы планируем провести обследование и определить, каким образом нужно ее выхаживать", — отметила зоозащитница.
Пока не совсем ясно, как обитающая на другом континенте змея оказалась в Новосибирске. Вероятно, она сбежала от хозяина, предпочитающего держать у себя дома змей.
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