Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров в ближайшее время может возглавить региональный главк министерства внутренних дел в Свердловской области.
Эту информацию в последние дни активно обсуждают в телеграм-каналах и СМИ. Впрочем, официального подтверждения этих данных пока нет.
В самом ГУ МВД по Алтайскому краю перспективу перехода Олега Торубарова на новую должность не комментируют, подчеркивая, что в настоящее время генерал-лейтенант полиции по-прежнему руководит региональным главком федерального министерства.
Отметим, что перевод полицейских такого уровня на новые посты — прерогатива президента РФ, и решение санкционируется указом главы государства. В данный момент такой указ не опубликован.
Отметим и то, что ранее Олегу Торубарову предрекали возможный переход на пост главы МВД в Крым.
В качестве руководителя ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Торубаров работает с 2013 года.
Олег Иванович Торубаров родился 30 октября 1958 года в городе Котовске Одесской области в семье военнослужащего. В органах внутренних дел с 1976 года. В 1980 году после окончания Омской высшей школы МВД начал службу в должности инспектора профилактики ОУР Синегорьевского поселкового отделения милиции Ягоднинского РОВД Магаданской области. 11 лет его деятельность была связана с Управлением по борьбе с организованной преступностью, которое он возглавлял в течение пяти лет. В 2000 году Олег Торубаров окончил Академию Управления МВД России, получив квалификацию организатора правоохранительной деятельности. С 2002 по 2004 год руководил криминальной милицией УВД Магаданской области. С 2004 по июнь 2007 года возглавлял УВД Магаданской области. В феврале 2005 года Олегу Торубарову присвоено звание генерал-майора милиции. В июне 2007 года назначен начальником УВД по Калужской области. В 2008 году Олег Торубаров защитил кандидатскую диссертацию. В соответствии с указом президента от 1 августа 2013 года Олег Торубаров назначен начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю. В феврале 2015 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта полиции. За свою карьеру Олег Торубаров 27 лет прослужил в условиях Крайнего Севера, совершил девять служебных командировок в Северо-Кавказский регион. Награжден Орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью МВД России "За отличие в службе", именным оружием и другими ведомственными наградами.
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