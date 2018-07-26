"Жучок" нашли в мяче, подаренном Путиным Трампу

Футбольный мяч с символикой чемпионата мира — 2018, подаренный президентом России Владимиром Путиным главе Белого дома Дональду Трампу, оснащен специальным чипом с коммуникационной функцией, сообщает "РИА Новости".
Подарок, врученный на пресс-конференции в Хельсинки, вызвал в Вашингтоне неоднозначную реакцию. Сенатор-республиканец Линдси Грэхэм отнесся к подарку с подозрением.
"Я бы проверил этот футбольный мяч на наличие прослушивающих устройств и никогда не разрешал вносить его в Белый дом", — написал сенатор в своем Twitter.
Журналисты Bloomberg пришли к выводу, что Грэхэм отчасти прав: на поверхности мяча есть специальный логотип, предупреждающий об оснащении устройством связи.
Компания Adidas на своем официальном сайте разъясняет, что все мячи для ЧМ-2018 снабжены технологией NFC (Near Field Communication). В них вмонтированы крошечные чипы, позволяющие с помощью специального приложения, установленного на смартфон, считывать специальный код. После чего пользователь приложения получает доступ к видеороликам футболистов, конкурсам болельщиков и другому подобному контенту. Сам чип пассивен, никакой информации он не передает и имеет крайне малый радиус действия — чтобы воспользоваться программой, надо поднести свой гаджет почти вплотную к мячу. Это можно сделать, например, в магазине, где продается продукция Adidas, или приобретя сам мяч — то есть чип-имплант несет чисто рекламную функцию.
Комментарии
Сенатор линдси грэхем голова,сенатору линдси грэхэму палец в рот не клади.
новичка немного надо миллиардные доли грамма а чип примет команду со спутника и абзац
А чё?Мячик может и сдуться...Причём новичком.