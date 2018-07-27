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Дожди, местами грозы и температуру до +26 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 27 июля.
"В отдельных районах дождь, возможна гроза, в утренние часы местами туман", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +21...+26 градусов, в северных районах +16...+21 градус.
Ветер будет северо-западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 9-14 метров.
В Барнауле в первой половине дня дождь, возможна гроза. Днем в краевой столице будет +21...+23 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
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