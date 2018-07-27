Фото: rusargument.ru
Женщину 66 лет сбил автомобиль Renault Logan утром в пятницу, 27 июля, в Барнауле.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла в 10:40 по адресу: улица Юрина, 275 л.
Известно, что за рулем автомобиля находился водитель 1940 года рождения, который допустил наезд на пенсионерку, переходившую проезжую часть вблизи пешеходного перехода в неустановленном месте.
Женщина получила телесные повреждения и была доставлена в горбольницу №1. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Водителю уже под 80, может пора на общественном транспорте ездить?
Встретились два одиночества...
Пешеходы, берегите себя, в случае столкновения с автомобилем последствия для вас будут более тяжелыми, чем для автомобиля, он железный.