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Депутатам поручили на каникулах обсудить с избирателями пенсионную реформу

, ИА "Амител"
"Сочетание отдыха на Волге со встречами с избирателями - что может быть лучше", - подчеркнул Володин

Фото: temasaratov.ru

После итогового пленарного заседания 27 июля начнется летний отпуск парламентариев, который продлится всего месяц. В августе депутаты должны успеть отдохнуть и пообщаться с избирателями во время поездок в регионы, где придется обсудить с гражданами совершенствование пенсионной системы, пишет "Парламентская газета".

Чтобы обсудить тему пенсий как можно шире, решено продлить срок внесения поправок в законопроект о совершенствовании пенсионной системы до 24 сентября. Изначально его планировали на 18 августа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин убежден, что время для того, чтобы решить, какой должна быть пенсионная система, есть.

Сам спикер проведет часть летнего отпуска в своем регионе — в Саратовской области. Там он пообщается с избирателями. "Сочетание отдыха на Волге со встречами с избирателями — что может быть лучше", — отметил Володин.

Он также уверен, что позиция президента России Владимира Путина по пенсионному вопросу "искренняя и честная". "Думаю, ее разделяют все те, кто принимает эти решения", — отметил Володин.

Напомним, ранее Путин заявил, что этот вопрос очень чувствителен для большинства россиян. Он также сказал, что тема обсуждается на протяжении многих лет, и предлагались разные варианты решения этого вопроса. "И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой вариант не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится", — заявил президент. Однако, по его словам, если проигнорировать проблемы в действующей пенсионной системе, то вопрос не будет урегулирован, и тогда придется принимать кардинальные решения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.07.2018 14:11
- гость -

А что тут обсуждать народ против "или он имеет в виду уговорить"

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27.07.2018 14:35
Doka

"что может быть лучше" - вопросы то будут не легкие, например, вся ли дума считает, что мы сейчас в лучшей ситуации, чем при СССР.

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27.07.2018 15:05
- гость -

Хорошо говорить катаясь на своем пароходе по Волге, и кушая шашлыки из свежей оленины, а еще лучше по конференц-связи из Маями, когда тропические фрукты и коктейли уже не лезут в рот а лица гавайских девиц уже опостылели. Вот в это время можно и провести конференц-связь. Мне всегда было интересно на что и как можно потратить депутатскую зарплату? Столько денег... Ну не бабкам же из отдаленных деревень крышу чинить ведь?

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