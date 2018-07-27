В Новокузнецке киллер застрелил одного из лидеров запсибовской ОПГ Александра Жестокова, который в баре "Джамбул" праздновал освобождение из колонии, пишет "ВашГород.ру".
Момент убийства криминального авторитета сняли камеры видеонаблюдения. Опубликовано видео.
На кадрах видно, как киллер, лицо которого было скрыто капюшоном и солнцезащитными очками, спокойно вошел в заведение и наставил оружие в спину Жестокову. Далее он произвел несколько выстрелов в упор и скрылся, воспользовавшись суматохой.
В СУ СК РФ по Кемеровской области подтвердили, что 39-летний убитый ранее освободился из колонии, где отбывал наказание за вымогательство и мошенничество.
"По предварительным данным, потерпевший с компанией из 20 человек находился в баре продолжительное время. В первом часу ночи в зал зашел мужчина, который был одет во все черное. Злоумышленник целенаправленно произвел несколько выстрелов в 39-летнего мужчину, после чего скрылся. С места преступления изъяты гильзы", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время устанавливаются очевидцы произошедшего, изучается его окружение, допрашиваются свидетели. Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых криминальные связи потерпевшего.
Комментарии
Каждому рэкетиру и мошеннику такой исход желаю. Дабы общество очистилось.
А то ни чего делать не научились, и вымогают у людей деньги заработанные честным трудом.