На осенней сессии будет доработан и внесен на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект об установлении ежемесячного пособия на детей до 14 лет, пишет "Российская газета" со ссылкой на автора инициативы Александра Шерина.
"Законопроект об установлении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, не достигшим 14-летнего возраста, уже был разработан, но не прошел голосования. Мы предлагали установить ежемесячное пособие в размере минимального размера оплаты труда. Сейчас мы его доработаем и осенью внесем в откорректированном виде", — рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Шерин.
По его словам, в России проживает порядка 24 миллионов детей в возрасте до 14 лет. При этом он напоминает, что существует прожиточный минимум, до которого с 1 мая этого года дотянулся минимальный размер оплаты труда, для трудоспособных граждан и пенсионеров, но его нет для детей.
"Важно, чтобы мамы не надрывались на нескольких работах, а спокойно могли воспитывать своих детей, уделяя им достаточно времени", — подчеркнул Шерин.
Поэтому, как он отметил, в обновленном варианте законопроекта будет предложено установить ежемесячное пособие на каждого проживающего в России ребенка до 14 лет в размере 50% от минимального размера оплаты труда. "А в сегодняшних показателях это не менее 5600 рублей в месяц", — добавил Шерин.
Комментарии
На что спорим, что не примут?
в обновленном варианте законопроекта будет предложено установить ежемесячное пособие на каждого проживающего в России ребенка до 14 лет в размере 50% от минимального размера оплаты труда. "А в сегодняшних показателях это не менее 5600 рублей в месяц",
в таком виде с 90% вероятностью не примут.
если поменяют на 500 рублей и надо будет собрать 100500 справок. тогда может и пройдет.
посмотрел про шерина. он из лдпр. так что если даже и 150 рублей выплачивать предложит то не пропустят