26 июля на Алтайском заводе прецизионных изделий ввели в эксплуатацию первую очередь серийного производства топливных систем Altay Common Rail System (ACRS). Это стало очередным достижением региона в рамках программы импортозамещения в промышленности.
"Мы с вами понимаем, что находимся в не очень простых условиях, поэтому президент Российской Федерации поставил задачу инновационного развития. Сегодня здесь, на АЗПИ, в том направлении, в котором работает завод, выполнено поручение президента нашей страны. Создано наше, российское производство топливной аппаратуры для дизелей, которое отвечает всем мировым стандартам, — подчеркнул присутствовавший на мероприятии полпред президента в СФО Сергей Меняйло. — На примере Алтайского завода прецизионных изделий мы наблюдаем, как из небольшого цеха может вырасти предприятие с высокотехнологичным производством, которое способно успешно конкурировать с крупнейшими международными производителями".
По словам полпреда, это единственное в России производство топливной аппаратуры и пятое в мире, которое отвечает всем современным международным требованиям. Г-н Меняйло отметил: достичь таких высоких результатов удалось в первую очередь благодаря профессионализму коллектива, а также грамотным решениям руководства. "Убежден, Алтайский завод прецизионных изделий будет и дальше расти и расширяться, используя накопленный профессиональный опыт и технологические возможности на благо экономики Сибири и страны в целом", – констатировал полпред.
О том, что проект барнаульского предприятия является очередным значимым шагом инновационного развития рынка топливной аппаратуры в России, заявил и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. К слову, еще недавно 98% комплектующих для топливных систем российских автомобилей поставляли иностранные компании. Открытие производства аппаратуры Altay Common Rail System позволит решать задачи импортозамещения и в этой области.
АЗПИ – ведущий российский производитель топливной аппаратуры для дизельных двигателей всех типов, соответствующих мировым экологическим стандартам. Завод создан в 1991 году на базе цеха топливной аппаратуры Алтайского моторного завода, и на сегодняшний день одним из ключевых направлений его деятельности является электроуправляемая топливная аппаратура, в том числе полнокомплектные топливоподающие системы типа Common Rail для двигателей экологических классов EURO-4 и EURO-5.
"Сегодня Алтайский завод прецизионных изделий запускает в промышленную эксплуатацию первую очередь нового, современного производства топливных систем. Политика руководства страны, наша политика внутри региона и Сибирского федерального округа нацелена на то, чтобы ускоренными темпами развивалась промышленность как одна из основных подотраслей экономики. Наша задача — выходить на мировые рынки, развивать экспорт и привозить в страну деньги, позволяющие решать социальные вопросы и вопросы дальнейшего экономического развития. Сегодняшний пример запуска нового производства, кстати говоря, имеющего дальнейшую перспективу, очень наглядно нам показывает, что мы в Российской Федерации, мы в Алтайском крае можем и умеем это делать... Первым всегда тяжело, к лучшим всегда приковано внимание, критика — на них лежит большая ответственность. Поэтому власти никогда не оставят без поддержки лидеров, наших пионеров, тех, кто двигает вперед и промышленность, и экономику нашего региона", — заверил врио губернатора.
Стоит добавить, что реализовал амбициозный инвестпроект АЗПИ не в одиночку. Льготные кредиты со ставкой 5% годовых предоставили Фонд развития промышленности РФ и Фонд развития Алтайского края. Суммарная стоимость затрат на новое производство оценивается в несколько сотен миллионов рублей.
К слову, АЗПИ продолжает сотрудничество с крупнейшим в мире концерном Bosch по поставкам распылителей на рынки Азии и Европы, а также производство запасных частей в рамках импортозамещения форсунок на российском рынке. В знак признания высокого уровня компетенции АЗПИ было выдано свидетельство концерна Bosch о присвоении высшего ранга партнерства – статуса привилегированного поставщика в группе "Подразделение автомобильных запчастей. Дизельные запчасти".
Тем временем первый замгендиректора "КАМАЗа" Юрий Герасимов, давший символический старт для новой производственной линии, обратил внимание на востребованность изделий у представляемого им предприятия.
"Мы являемся потребителями продукции барнаульского предприятия. Это здорово, что вы это все делаете. "КАМАЗ" никогда не забудет, как Виктор Адольфович (Герман, гендиректор АЗПИ — прим. ред. Amic.ru) в трудные для нас времена протянул руку помощи, и в кратчайшие сроки был освоен выпуск нужного нам продукта. Думаю, что вторая очередь производственной линии будет работать для нашего проекта. В 2019 году на "КАМАЗе" стартует производство нового двигателя — рядной "шестерки", на котором также будет установлен Common Rail System", — отметил выступающий.
В настоящее время АЗПИ является единственным производителем в России инновационных полнокомплектных топливных систем для широкой линейки дизелей. На предприятии разработано свыше 130 модификаций распылителей, более 110 уже освоено в производстве. На АЗПИ осуществляется выпуск инжекторов и запасных частей к ним для установки на двигатели российского и зарубежного производства. Реализация проекта по производству топливных систем типа ACRS позволит снизить долю импорта на отечественном рынке до 50% и обеспечить ведущих российских производителей дизельных двигателей внутреннего сгорания качественной топливной аппаратурой.
Комментарии
Научились на иностранных станках клепать годные запчасти. Инноваторы.
27.07.2018 16:34
- гость -
... и на советском заводе.