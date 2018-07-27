Зюганов попросил Медведева прекратить проверки совхоза Грудинина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на надзорные органы, которые проводят проверки подмосковного Совхоза имени Ленина, возглавляемого экс-кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым, сообщает "РИА Новости".
"Я разговаривал с Грудининым — девятую проверку пригнали. Официально обращаюсь к Медведеву: прекратите это насилие над здравым смыслом, лучшее предприятие душат", — заявил Зюганов журналистам.
В марте в России состоялись выборы президента. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Грудинин (11,77%), третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).
Комментарии
Не дадут теперь спокойно жить...загнобят, сволочи
Там уши великого вождя торчат...