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День работника торговли отмечается в последнюю субботу июля в России. Дата праздника установлена Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года № 459 "О Дне работника торговли".
А День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечался в Советском Союзе с 1966 года. То, что тогда было обыденностью, для некоторой молодежи сейчас кажется дикостью: пустые прилавки, небогатый выбор, очереди.
Комментарии
Разве не в последнее аоскресенье и совпадал с днем Военно-морского флота? Все мирные профессиональные праздники по воскресеньям.