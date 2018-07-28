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Дом с мощной системой безопасности продают под Барнаулом за 10,8 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 150 квадратных метров находится в селе Фирсово

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 150 квадратных метров продают в селе Фирсово под Барнаулом за 10,8 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

На первом этаже дома находится кухня, гостиная с эркером и камином, гостевая комната, санузел. На втором этаже расположены три спальни, гардеробная, балкон , санузел. Высота потолков на обоих уровнях составляет три метра.

Автор объявления подчеркивает, что участок площадью девять соток поднят на 40 сантиметров. Выполнен ландшафтный дизайн — обустроены газоны, высажены плодово-ягодные деревья и кустарники, декоративные елочки. По всему участку выполнены тротуарные дорожки, система водоотвода и система полива всего участка.

По периметру оборудована система видеонаблюдения — имеется восемь наружных камер. Объект стоит на охране.

Имеется просторный гараж, баня. Также обустроена большая терраса. Есть бассейн, теплица.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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