Фото: avito.ru
Коттедж площадью 150 квадратных метров продают в селе Фирсово под Барнаулом за 10,8 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
На первом этаже дома находится кухня, гостиная с эркером и камином, гостевая комната, санузел. На втором этаже расположены три спальни, гардеробная, балкон , санузел. Высота потолков на обоих уровнях составляет три метра.
Автор объявления подчеркивает, что участок площадью девять соток поднят на 40 сантиметров. Выполнен ландшафтный дизайн — обустроены газоны, высажены плодово-ягодные деревья и кустарники, декоративные елочки. По всему участку выполнены тротуарные дорожки, система водоотвода и система полива всего участка.
По периметру оборудована система видеонаблюдения — имеется восемь наружных камер. Объект стоит на охране.
Имеется просторный гараж, баня. Также обустроена большая терраса. Есть бассейн, теплица.
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