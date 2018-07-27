Центробанк не стал менять ключевую ставку из-за угрозы роста инфляции

Совет директоров Центробанка не стал менять ключевую ставку на своем заседании в пятницу, 27 июля. Она останется на уровне 7,25% до 14 сентября. Регулятор ждет ускорения инфляции и подчеркивает, что из-за запланированного в следующем году повышения НДС до 20% и роста бюджетных расходов потребуются "некоторая степень жесткости денежно-кредитных условий", пишет "Газета.Ru".
Центробанк в третий раз подряд в этом году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.
"Хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4%. Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3,5-4% в конце 2018 года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную стоимость. Годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года", — говорится в заявлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Регулятор считает, что "баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков". ЦБ беспокоит высокая неопределенность "относительно масштаба вторичных эффектов принятых налоговых решений (в первую очередь со стороны реакции инфляционных ожиданий)", а также внешние факторы.
Ранее аналитики ЦБ оценили инфляционный эффект от повышения НДС в 2019 году с 18% до 20% в 0,8-1,25 процентного пункта.
Пока годовая инфляция сохраняется на низком уровне. В июне она составила 2,3%. В июле ЦБ ожидает ее в интервале 2,5-2,6%. Большинство показателей годовой инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, отражают постепенное возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.
Отмечается, что, вероятнее всего, ЦБ не будет и дальше торопиться со снижением ставки.
При этом регулятор уверен, что сейчас денежно-кредитные условия в стране близки к нейтральным. То есть они уже практически не оказывают сдерживающего влияния на динамику кредита, спроса и инфляции. А экономика растет быстрее, чем прогнозировалось.
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