Фото: wonderfulnature.ru
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 29 июля, отметится потеплением до +26 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.
В крае в этот день местами в восточных районах ожидается небольшой дождь, утром местами туман. Температуры в регионе составят +21...+26 градусов.
Ветер будет северный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков, утром возможен туман. Днем в краевой столице будет +22...+24 градусов. Ветер северный, 4-9 метров в секунду.
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