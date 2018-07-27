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Замначальника ярославской колонии отправили под домашний арест

, ИА "Амител"
Следствие просило поместить Калашникова в СИЗО

Фото: yarnovosti.com

Заволжский районный суд Ярославля заключил под домашний арест замначальника ярославской колонии №1 Ивана Калашникова по делу об избиении заключенного, сообщает РИА Новости.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 1 августа", — говорится в решении суда. 

Следствие просило поместить Калашникова в СИЗО. Если ему будут предъявлены обвинения до 1 августа, то срок домашнего ареста будет продлен до 20 сентября.

25 июля суд на два месяца арестовал пятерых задержанных по делу об избиении заключенного. 26 июля был арестован еще один подозреваемый.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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