Замначальника ярославской колонии отправили под домашний арест

Заволжский районный суд Ярославля заключил под домашний арест замначальника ярославской колонии №1 Ивана Калашникова по делу об избиении заключенного, сообщает РИА Новости.
"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 1 августа", — говорится в решении суда.
Следствие просило поместить Калашникова в СИЗО. Если ему будут предъявлены обвинения до 1 августа, то срок домашнего ареста будет продлен до 20 сентября.
25 июля суд на два месяца арестовал пятерых задержанных по делу об избиении заключенного. 26 июля был арестован еще один подозреваемый.
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