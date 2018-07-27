Прокуратура Челябинской области организовала служебную проверку по факту задержания и допроса сотрудниками магнитогорской полиции восьмерых детей, пишет URA.RU.
Родители пожаловались в прокуратуру. Теперь сотрудники ведомства проверят, насколько законными были действия полицейских.
Как сообщается, ранее в отдел полиции "Правобережный" для допроса доставили восемь детей. Ребят задержали якобы из-за жалобы местного жителя на шум, который пожаловался на детвору.
Все это время родители не знали о нахождении своих детей. Только после звонка одного из отцов родственники приехали в отдел полиции и услышали причины задержания.
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