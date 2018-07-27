Поклонская извинилась перед Родниной за "неудобства" от возврата Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице "ВКонтакте" заявила, что "не бахвалилась" своей работой в Крыму. Также она извинилась перед раскритиковавшими ее депутатами Ириной Родниной и Оксаной Пушкиной за "неудобства", вызванные включением полуострова в состав России.
"Конечно же, я уважаю позицию и прислушиваюсь к критике каждого своего коллеги, особенно если эта критика профессиональная и звучит по существу. Это правильно и абсолютно нормально. Кроме вашего в парламенте есть и другие мнения, пусть даже им и не предоставлена трибуна центральных СМИ для максимального тиражирования", — пояснила Поклонская свою позицию по пенсионной реформе.
"Уважаемая Оксана Викторовна и Ирина Константиновна, простите за неудобства, которые вам пришлось пережить и которые вы, очевидно, все еще переживаете в связи с вхождением Крыма в состав России. Невольно наблюдаю за перманентным вашим раздражением в мой адрес и давно хочу у вас за это прощение попросить", — написала Поклонская.
Она также заявила, что никогда не "бахвалилась" своей работой в Крыму и полученным там опытом.
"Оценка ему — вынесенный мне "Правым сектором" (организация запрещена в России) смертный приговор", — отметила Поклонская.
"Наверное, задушевные беседы по ТВ и танцы на льду к таким последствиям не приводят", — обратилась Поклонская к Пушкиной и Родниной.
Также она призвала Роднину и Пушкину "заниматься своим делом" и не тратить время на оценку ее работы.
Ранее зампред Комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина ("Единая Россия") заявила ТАСС, что заседание комиссии Поклонской превращается "в пиар-кампанию".
Депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия") также обвинила Поклонскую в пиаре и популизме, сообщило агентство Regnum. "Поклонская ведь давно уже игнорирует всех. "Я Крым вернула! А что ты сделал?" Примерно так, со слов коллег, она общается с теми, кто пытается поговорить с ней по существу", — заявила Пушкина.
Напомним, Поклонская стала единственным членом "Единой России", проголосовавшим против принятия законопроекта о пенсионной реформе, подразумевающего повышение пенсионного возраста.
После данной "выходки" глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что Поклонская нарушила дисциплину и должна "принять для себя решение". В ответ Поклонская заявила, что не будет сдавать мандат депутата Госдумы.
Судьбу Поклонской во фракции, как сообщалось, будут решать осенью, когда депутаты вернутся с каникул.
Кроме того, 26 июля депутаты "бойкотировали" заседании комиссии под председательством Поклонской — на заседание комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов пришли лишь два депутата из 17 (из КПРФ и "Справедливой России").
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