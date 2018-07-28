Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Самое длительное полное лунное затмение за весь XXI век могли наблюдать минувшей ночью жители Алтайского края.
Лицезреть небесную мистерию можно было с 01:23 по местному времени. А полная фаза затмения длилась 1 час 44 минуты — с 02:30 до 04:14.
Общая продолжительность лунного затмения составила, таким образом, 3 часа 56 минут.
Уникальное явление, во время которого Луна приобрела буровато-красный цвет, запечатлела фотокорреспондент портала Amic.ru Екатерина Смолихина.
Смотрим и удивляемся – столь длительного лунного затмения в этом столетии мы уже не дождемся!
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