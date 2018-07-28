Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому

В Таджикистане впала в кому мать пятилетней девочки, убитой маньяком-педофилом в подмосковном Серпухове. На родину семья трудовых мигрантов уехала хоронить дочь, однако там женщине, у которой и так было не очень крепкое здоровье, стало хуже, сообщает LIFE.
"Мама убитой девочки сейчас находится в тяжелом состоянии. Эта трагедия ее окончательно подкосила", — приводит "Московский комсомолец" слова Михаила Мушаилова, адвоката движения "Сдай педофила"
Он рассказал, что семья намерена вернуться в Россию, как только отец семейства решит возникшие у него проблемы с загранпаспортом. Адвокат намерен сам купить им билеты на самолет.
Представитель движения сообщил также, что в Сети уже появились мошенники, которые собирают деньги якобы для оказания помощи семье. В ближайшее время общественники откроют счет, куда можно будет перечислить деньги, действительно предназначенные для помощи семье.
Также сообщается, что Александру Семину, обвиняемому в убийстве ребенка, в трехдневный срок должны были назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
"Все мы очень надеемся, что он не избежит реального наказания. Хотя педофилия — это чаще всего психиатрическое отклонение", — добавил Мушаилов
В то же время Мушаилов отмечает, что Семин изнасиловал малышку, после чего расчленил ее тело, а сумку с останками положил на рельсы в надежде на то, что на нее наедет поезд и отбросит подальше от насыпи. Это, по мнению адвоката, указывает на то, что обвиняемого вряд ли можно назвать неразумным.
При этом Семин не состоял на учете в психоневрологическом диспансере, о чем свидетельствует также и то, что мужчина работал таксистом. Если бы он состоял на учете, то ему бы не выдали водительское удостоверение, полагает адвокат.
Напомним, ранее местные жители неоднократно обращались в полицию по поводу того, что Семин раздевался перед детьми и постоянно ошивался около детских площадок, однако участковый игнорировал эти сообщения, потому что это портило статистику на участке. Ранее из-за дела о маньяке были уволены четыре офицера полиции. Также лишится должности начальник муниципального управления МВД России "Серпуховское".
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