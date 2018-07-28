Украинский учебник географии стал объектом для шуток

Украинское министерство образования выпустило учебник географии 8 класса, над которым сейчас потешаются не только в самой Украине, но и за рубежом, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, издание сразу же стало объектом насмешек в Сети. Так, например, между делом в учебнике выясняется, что "украинская народная мелодика была положена в основу европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии".
Но если с этим утверждением трудно поспорить, не зная связи между музыкальными культурами японцев и украинцев, то от заявлений по космической тематике просто дух захватывает.
"Непреодолимая тяга к звездам — это особенность украинского характера. Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы О. Засядько, М. Кибальчич, К. Циолковский-Наливайко, Ю. Кондратюк, С. Королев, В. Глушко, В. Челомей, М. Яримович, С. Дудчак, М. Янгель, Г. Лозино-Лозинский, И. Сикорский. Наша нация дала миру Крылья", — пишут авторы учебника.
Удивительные открытия ждут учеников и в других науках. Украинским восьмиклассникам в соцсетях желают терпения и способности с юмором воспринять поданную им информацию.
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