В Барнауле нашли еще одного человека, который находится в ожидании суда за "безобидные" картинки в соцсети. Так, в 2017 году завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих на студента Даниила Маркина. На этот раз поводом для преследования стала картинка с героем из сериала "Игра престолов", который воскрес после смерти (именно параллели с воскрешением и провели барнаульские борцы за общественную безопасность), сообщает "Дождь".

"Оказывается, в Барнауле у следственных органов работает целый конвейер по производству правосудия в области мемов", — говорится в сюжете телеканала, в котором не только сам Даниил рассказал свою историю, но и показаны некоторые спорные картинки, а также вскрываются несколько странных фактов.

Более того, эти дела заводятся по требованию одних и тех же людей — "двух студенток, которые, вот совпадение, учатся на полицейских", сообщает "Дождь". Причем студентки называют себя верующими людьми, которых изображения "оскорбили, как верующего человека".

Напомним, ранее 23-летняя жительница Барнаула Мария Мотузная также сообщила о деле против нее. Девушку обвиняют в экстремизме (часть 1, статья 282 УК) и оскорблении чувств верующих (часть 1, статья 148 УК). Ей грозит до 6 лет лет лишения свободы. Поводом также стали картинки, которые были опубликованы несколько лет назад. На ее странице во "ВКонтакте" идет бурное обсуждение ситуации. Помимо перепостов публикаций ее истории в крупнейших российских и зарубежных СМИ, на странице размещаются подробности уголовного дела. В частности, опубликованы скриншоты из дела с теми самыми картинками, чтобы у сомневающихся не оставалось вопросов.

Были размещены и ссылки на страницы тех самых оскорбившихся студенток, которые позже были поспешно удалены их владелицами. Однако люди, которые успели ознакомиться с размещенной на этих страницах информацией, в комментариях выражают большие сомнения в том, что студентки являются верующими. В частности, комментаторов "оскорбили" некоторые фотографии и заметки оскорбленных верующих студенток.

"27 июля они благоразумно удалили свои страницы во "ВКонакте" — видимо, чтобы никто не усмотрел и там оскорбление чувств верующих", — подметил "Дождь".

Процесс по делу Даниила Маркина в самом разгаре. Он тоже из Барнаула — студент, увлекается фотографией, ему 19 лет. Практически сразу, как только Даниилу исполнилось 18 лет, на него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Как рассказал молодой человек, полицейским пришлось проверить более тысячи картинок на его странице, чтобы собрать хоть какие-то материалы на статью. Для понимания, одной из таких картинок стало изображение героя американского сериала "Игра престолов" Джона Сноу. Этот персонаж умер в пятом сезоне, но в шестом ожил. У Даниила была картинка с Джоном Сноу и подписью, которая звучит как фраза, которую православные говорят друг другу на Пасху, только вместо "Христос" там "Джон Сноу".

О своем деле Даниил молчал год, но увидев, какую общественную реакцию вызвал рассказ Марии Мотузной, он решил тоже попробовать бороться за свободу. Молодые люди связались друг с другом. Тут и выяснилось, что их дела сделаны как под копирку, вплоть до "оскорбленных".

И на Даниила, и на Марию уголовные дела завели по требованию одних и тех же людей — это две девушки, они тоже из Барнаула, их зовут Анастасия Битнер и Дарья Исаенко. Изначально представлялось, что они не связанные друг с другом личности, однако, когда начался общественный резонанс, выяснилось, что девушки в соцсетях обозначены как "лучшие подруги". Также сообщается, что они еще и сожительницы — якобы у них даже одна комната в общежитии. Мотузная отмечает, что протоколы и показания девушек сделаны "как под копирку".

"На сохраненной странице Битнер из соцсетей говорится, что она обучается в Алтайском филиале РанхИГС на кафедре уголовно правовых дисциплин. Стало быть, учится на будущего сотрудника правопорядка, и учат ее заслуженные сотрудники правопорядка", — к такому неутешительному заключению пришел "Дождь" в своем сюжете.