Задержали восьмого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

Задержан восьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской колонии №1 Руслан Цветков, которому Заволжский районный суд Ярославля вскоре изберет ему меру пресечения, передает ТАСС со ссылкой на помощника председателя суда Анастасию Аверкиеву.
"Поступило ходатайство на избрание меры пресечения для младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова. Он задержан", — сказала Аверкиева.
Ранее Заволжский суд заключил под стражу шестерых фигурантов дела. Седьмой фигурант, Иван Калашников, по состоянию здоровья отправлен под домашний арест.
Материал о пытках в ярославской колонии появился 20 июля на сайте "Новой газеты". Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью. На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину.
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