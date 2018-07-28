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Семь человек пострадали в результате крупного ДТП в Алтайском крае

, ИА "Амител"
"Видели эту ауди на трассе, летела под 200 км/ч", - рассказала очевидица происшествия

В Алтайском крае в Троицком районе между Троицким и Косихой произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Видео порталу Amic.ru прислал наш мобильный репортер Олег через специальную функцию.

Как сообщается, ДТП произошло на 273 км автодороги Р-256 в Троицком районе. Столкнулись Audi Q5, Vortex и Citroën.

В результате происшествия семь человек получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали. 

В автомобиле Audi Q5 пострадал водитель и двое несовершеннолетних детей. В автомобиле Vortex пострадали два пассажира. В автомобиле Citroën травмы получили водитель и пассажир.

"Видели эту ауди на трассе, летела под 200 км/ч. И аварию видели", — написала в сообществе очевидица происшествия. 

Как отмечают другие очевидцы, им, глядя на результат ДТП, было сложно поверить, что обошлось без жертв. Мимо проезжавшие водители также отметили большое количество автомобилей скорой помощи.

Напомним, если вы стали очевидцем каких-то событий — происшествий, добрых поступков, нарушений, необычных природных явлений, ЧП, ярких эпизодов на улице города и не только, немедленно снимайте это! Теперь вы можете прислать видео или фото нажатием лишь одной кнопки.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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