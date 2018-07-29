Главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Владимир Попов выяснил, что миллиардеры при выборе страны для проживания в первую очередь учитывают не размер налогов, а уровень безопасности, коррупции и неравенства, сообщает РБК.
Попов использовал в своей работе регрессивный анализ и опирался на рейтинг миллиардеров Forbes, Всемирный рейтинг счастья, объем ВВП в рассматриваемых странах, распределение доходов и уровень убийств.
Специалист пришел к выводу, что зависимость между налоговой ставкой и концентрацией супербогатых людей незначительна. В частности, это связано с тем, что деньги дают возможность нанимать людей, способных обеспечить сниженные или нулевые ставки для клиента при помощи лазеек в законах.
Попов обратил внимание на то, что миллиардеры часто выбирают богатые и развитые налоговые гавани, такие как Монако, Гонконг и Лихтенштейн. При этом в менее развитых странах с низким или нулевым НДФЛ, в числе которых Кувейт, Бахрейн и Оман, концентрация богатых людей много ниже, чем в странах, лидирующих по уровню этого налога (Германия, Дания, Ирландия).
Попов также выяснил, что миллиардеров привлекают страны с низким уровнем финансового неравенства и наиболее высоким качеством жизни. Индикатором последнего показателя может служить Международный рейтинг счастья, который публикуется ООН. В этом году на его вершине Финляндия, а в топ-10 вошли также Австралия, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада, Швейцария, Швеция, Исландия и Дания.
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