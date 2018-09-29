Реально натурально: о полезных продуктах алтайского производства

Встречают по одежке, провожают по пользе — так можно сказать о продуктах и косметике, которые позиционируются как натуральные. "Натуральных" товаров на полках магазинов сегодня стало так много, что диву даешься, откуда все болячки. Но настоящее натуральное ещё надо найти. Мы нашли на Алтае — полезные продукты и косметику производит предприятие "Компас здоровья". Один из руководителей компании Дмитрий Ефремов рассказал Amic.ru о вкладе о здоровое питание, пользе льняного масла и о том, как отличить настоящее от рекламных уловок.

Корреспондент: Дмитрий Павлович, сегодня на рынке очень много "натуральной" и "полезной" продукции. Но найти настоящее оказывается очень непросто. Ваша компания специализируется на полезном питании и косметике уже больше 20 лет. Качество гарантируете?

Дмитрий Ефремов: Конечно, производство натуральных и полезных продуктов — это смысл всей нашей работы, под это заточено всё производство, работает квалифицированный штат. Мы развиваем это направление с 1996 года и просто не можем себе позволить скатываться до псевдо-полезных продуктов. Сегодня мы продаем свою продукцию по всей России, в Прибалтику, Японию, Казахстан, Белоруссию, есть планы по выходу на рыки Европы. Поверьте, это дорогого стоит.

Наша продукция отвечает требованиям системы добровольной сертификации пищевых продуктов "Здоровое Питание — Здоровье Нации", она рекомендована в качестве оздоровительного (функционального) питания. Мы являемся членом общественной организации "Лига здоровья нации" и входим в перечень производителей продуктов питания с высокой пищевой и биологической ценностью. Всё сертифицировано и проходит строгий контроль на всех этапах производства.

Сейчас ассортимент превышает 300 наименований льняной, кедровой, конопляной и другой полезной продукции. Это масла и лечебные эликсиры, пробиотики, продукция из полбы, морских водорослей, каши, супы, отруби, кисели, сушки, специи, флаксы (батончики для перекуса), цельнозерновая мука, сладости, напитки, сухие завтраки, натуральная косметика, продукты для похудения, очищения, продукты без содержания глютена и многое другое. Подчеркну, всё натуральное.

У нас есть несколько зарегистрированных товарных марок: косметика "Нежный Лён", косметика из редких растений "Magic Alatai ", косметика на основе конопляного масла Hempina, продукты NatureGrains, льняное и подсолнечное масло "Славянка Арина" и собственно "Компас здоровья".

Наш самый ценный и любимый продукт — льняное масло.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Корр.: Почему?

Д.Е.: Оно невероятно полезно. Производство льняного масла мы запустили в 2000 году. Можно сказать, что вспомнили забытое старое, ведь Русь веками питалась льняным и конопляным маслом, пока в конце 19 века к нам не завезли подсолнечное масло. За огромный спектр полезных свойств, как при внутреннем употреблении, так и при наружном врачи его рекомендуют при многих заболеваниях. Через некоторое время мы стали добавлять в льняное масло экстракты трав. Тогда главным "компаньоном" масла стал зверобой, это масло в старину называли маслом Иоанна Крестителя. Не просто потому, что нам эта трава нравилась. Мы всегда тщательно изучаем историческую подоплеку производства и наши эксперты обнаружили много старинных рецептов с масляным экстрактом зверобоя. После добавления в этот эликсир дополнительных компонентов масляной экстракции мы назвали льняное масло с экстрактом зверобоя "Красным рубином" за цвет, который дает смешение компонентов.

В 2005 году мы производили четыре наименования полезных продуктов: чистое льняное "Славянка Арина", масло со зверобоем ("Масло Иоанна Крестителя"), чистая льняная семечка и "Красный рубин" (льняное масло с экстрактом зверобоя, солодки, лопуха, лабазника). До сих пор это наши самые ценные "экспонаты".

Корр.: У вас широкий ассортимент продукции, где берете сырье и есть ли в нем недостаток?

Д.Е.: Алтайский край — аграрный регион. Это наша сила и потенциал. И "Компас здоровья", не постесняюсь это сказать, вносит свой вклад в развитие этого направления. Сырья нам хватает. Более того, мы считаем, что в регионе должно быть больше переработки. Сейчас аграрии значительную его часть отправляют на экспорт. Много покупает Китай и Европа. Одна только Германия за год съедает более 60 тысяч тонн льна, там на любом столе стоит тарелка с семенем льна.

Корр.: "Компас здоровья" — это научно-производственное объединение. То есть вы не только производите, но и проводите научные исследования?

Д.Е.: Да, у нас есть целый отдел научных разработок, и это наша гордость. Все рецептуры научно обоснованы, все компоненты рассчитаны так, чтобы от каждого продукта была не только пищевая ценность, но и польза для здоровья. В этом вопросе мы — максималисты и действительно заинтересованы в пропаганде здорового питания.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Корр.: Как вы сохраняете полезные свойства сырья при производстве?

Д.Е.: Сырье для нас — это зерно и лекарственные травы. Всю обработку мы делаем сами. Режим переработки рассчитан на максимальное сохранение полезных свойств продукта. Главный враг — это температура, поэтому масло делаем только путем холодного отжима. Все витамины и полезные компоненты сохранятся. Этот принцип касается абсолютно всего нашего производства.

Кстати, общий объем переработки льна — 10 тысяч тонн в год. Работает у нас более 200 человек.

Корр.: Как понять, что продукт действительно натуральный? Вот стоит на полке товар, на упаковке написано "натурально", но ведь это еще ничего не значит.

Д.Е.: К выбору действительно нужно подходить тщательно. Ведь то же пальмовое масло — это натуральный продукт. Только вредный для здоровья. Чтобы продукт действительно имел полезные свойства, он не должен содержать ни одного Е.

Честно говоря, нас иногда упрекают в стоимости флакс-батончиков. Мол, такой же можно купить у конкурентов в два раза дешевле. Я в такой ситуации всегда беру два батончика и показываю состав на обороте. Очевидно же, что по-настоящему натуральное не может стоит дешево. А дешево, это когда есть наполнители, консерванты и вкусовые добавки.

Плюс срок годности. У нас любой продукт годен не более шести месяцев, потому что в составе нет ничего такого, что искусственно этот срок продлят. Если вы хотите натуральное, не берите то, что годно больше года.

К сожалению, продуктов с пометкой "натурально" очень много, но нет законодательных ограничений, чтобы понять, действительно это так или нет.

Корр.: А как человеку понять, какой именно товар ему нужен для поддержания или восстановления здоровья?

Д.Е.: Мы — не врачи и рецептов не выписываем. Мы рекомендуем и к этому подходим очень ответственно. Для удобства покупателей мы разделили наши товары тематически. Например, на нашем сайте можете увидеть разделение по направлениям здоровья: для дыхательных путей, женского здоровья, зрения, иммунитета, мочеполовой системы, мужского здоровья, нервной системы, очищения печени, пищеварительной системы, похудения, почек, сердца, сосудов, снижения холестерина, суставов, при геморрое, диабете, запорах, повышенных нагрузках, простуде.

Также удобно можно подобрать косметику и натуральные продукты. Про каждый продукт есть информация о его пользе.

В местах продаж у нас работают только обученные продавцы. Каждый из них проходит персональное обучение и сдачу экзамена. Мы заинтересованы в грамотной презентации продукта, чтобы он действительно был полезен.

Корр.: Кто ваши покупатели?

Д.Е.: Когда мы только начинали производство полезных продуктов, своей главной аудиторией считали людей старше 45 лет. Сначала так и было, но сегодня здоровое и полезное питание популярно у людей от 22 лет.

Корр.: Какие планы есть на ближайшее будущее: новый продукт, расширение производства?

Д.Е.: Сейчас разрабатываем новую технологию, её в России нет — более тонкая переработка льна для выделения полисахаридов, льняных белков. Благодаря этому льняное масло будет обладать новыми свойствами, станет более чистым, экологичным и полезным.

Корр.: Вы — сторонник здорового питания? Сами вы пользуетесь своей продукцией?

Д.Е.: Конечно, я не просто так говорю о пользе нашей продукции и о необходимости переходить на здоровое питание. Мы живем в регионе, где все это выращивается. Почему же жители Алтая не должны пользоваться этим огромным преимуществом? Да, и я, и моя семья очень любим льняное масло, оно у нас со стола не сходит. В салаты кроме масла добавляем эликсиры, салатные композиции (чесночная, амарантовая, морковная). Алтайские травы пью в настройках и отварах. В машине всегда есть флаксы — отличный перекус с пользой для здоровья. Потому мы и любим своё дело — видим результат.

"Компас здоровья":

ул. Попова 70 д.,Торговый центр "Район", 8 (3852) 53-21-34, 8-964-603-21-34,

Шумакова 46, ТЦ "Лидер", 8(3852) 229-237,

Проспект Ленина, 113, 8, (3852) 61-23-72.