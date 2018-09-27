Первой моделью в программе стал бестселлер марки — кроссовер Chery Tiggo 3.

Выполняя предписания установленного регламента технического обслуживания в соответствии с указаниями руководства по гарантийному и техническому обслуживанию автомобилей CHERY, владелец может быть уверен, что ресурс двигателя может достичь 1 000 000 километров.



"Мы всегда стремились предоставлять нашим клиентам качественные продукты и услуги, которые отвечают их потребностям и образу жизни. Автомобили CHERY со временем зарекомендовали себя как надежные, безопасные и требующие минимального обслуживания. Мы хотим повысить уровень удовлетворенности наших клиентов, поэтому предлагаем им дополнительную уверенность в безотказной работе двигателя до 1 000 000 км пробега. Гарантийный срок на автомобиль остаётся прежним — 5 лет или 150 000 км", — прокомментировал директор АО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС" Геннадий Павлов.

В случае возникновения проблем в пределах срока службы двигателя автомобиля CHERY обеспечит за свой счёт комплекс необходимых восстановительных работ или замену двигателя.

Официальный дилер марки в Алтайском крае -Автоцентр "СОЮЗ"

Павловский тракт 186-В

Запись на тест-драйв по телефону: 8 (3852) 504-505​

https://avtosouz.chery.ru/million

Для участия в программе "1 000 000 км пробега" Клиент обязан заключить сервисный договор, цена которого включена в цену Автомобиля и отдельно не выделяется. Подробные условия программы прописаны в сервисном договоре. Ознакомиться с текстом договора вы можете у официального дилера Chery. Отказ от подписания сервисного договора означает отказ от участия в программе "1 000 000 км пробега".Акция действительна до 31.12.2018 г.