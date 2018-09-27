Если в победе Виктора Томенко на выборах губернатора Алтайского края 9 сентября 2018 года никто не сомневался, то состав и структура нового правительства — пока интрига. С момента его официального вступления в должность прошло уже больше недели и в стенах правительства сейчас активно ведется обсуждения персоналий. Окончательная раскладка пока не известна. Но по многим политикам в СМИ уже просочились слухи о возможном назначении или уходе из краевого кабмина. Пока расскажем о тех, кого наши спикеры пророчат на пост первого заместителя председателя правительства. Иными словами, на место правой руки Виктора Томенко.

Так, в качестве кандидата, по информации источника портала Amic.ru в правительстве Республики Алтай, на место рассматривается сенатор от РА Владимир Полетаев. Недавно состоялась их встреча, где, возможно, обсуждался и этот вопрос. Владимир Полетаев стал сенатором в 2014 году. 43-летний политик в прошлом работал министром имущественных отношений Республики Алтай, министр экономического развития и инвестиций региона, главой территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Республике Алтай, а также занимал пост замруководителя Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.

Еще один кандидат, по нашей информации рассматриваемый на этот пост, — 38-летний Иван Кибардин. Сейчас он занимает пост руководителя аппарата правительства Красноярского края. О том, что Томенко, пришедший на Алтай с должности главы красноярского правительства, может привести с собой кого-то из прошлой команды, рассуждают давно. Впрочем, вряд ли таких "варягов" будет много: Алтай на фоне Красноярья намного скромнее по всем показателям.

Сейчас в структуре правительства два кресла первых заместителя. После добровольной отставки Сергея Локтева занято только одно — Александром Лукьяновым. По нашей информации, его уход с поста очень вероятен. И скорее всего у главы кабмина останется только один зам.