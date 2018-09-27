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Потепление до +24 градусов ожидается в Алтайском крае в четверг, 27 сентября, следует из прогноза регионального Гидрогенератора.
"Без осадков, в утренние часы местами туман", — говорится в сообщении синоптиков. Дневные температуры в регионе составят +19...+24 градуса.
Ветер будет юго- западный, 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.
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В Барнауле также без осадков, в утренние часы возможен туман. Днем в краевой столице +20...+22 градуса. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.
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