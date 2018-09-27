Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания на сессии 27 сентября изменили краевой закон о льготах для пенсионеров. Теперь получить льготы можно будет раньше повышаемого пенсионного возраста.
"Наша задача была — сохранить региональные льготы для людей предпенсионного возраста независимо от выхода на пенсию", — пояснила глава социального комитета АКЗС, член фракции "Единая Россия" Татьяна Ильюченко.
Кстати, инициаторами изменения закона стали депутаты "Единой России". На сессии за поправки проголосовать абсолютно все депутаты.
Если раньше по краевому закону эти льготы получали жители региона, вышедшие на пенсию, то сегодня право на них будут иметь женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет. По сути тот же возраст, что и раньше. Но, как мы знаем, с 1 января 2019 года возраст выхода на пенсию будет увеличен: для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет.
Читайте также: Знай в лицо: кто из депутатов АКЗС отдал голос против пенсионной реформы
Речь идет о льготах для ветеранов (единовременная денежная выплата (615 рублей), компенсация на услуги ЖКХ, проезд на пригородном транспорте, зубопротезирование и другое). Также льготы для сельских специалистов, нулевая ставка по транспортному налогу для владельцев автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил.
Поправки в краевые законы должны будут вступить в силу с 1 января 2019 года.
Комментарии
Но, как мы знаем, с 1 января 2019 года возраст выхода на пенсию будет увеличен: для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет.
АМИК! Вы президента не слушали?
а че?че? там президент?
я не слышала
Странно, я как-то слышала, что женщины в 60 лет уходить будут. А тут опять 63????
Отличный пример возможностей местного ЗС!!!
Схема проста:
Федеральный закон: пенсия с 60лет
Местный: ну хорошо, тогда мы формируем пакет льгот (равный пенсии) с 55 по 60
т. е. человек как получал пенсию с 55 так и будет получать, только она будет называться льготами.
И плевали мы на вашу пенсионную дурь (реформу).
Но, как мы знаем, с 1 января 2019 года возраст выхода на пенсию будет увеличен: для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет.
согласно путинской пенсионной реформе выход на пенсию в 60/65 лет, вчерась проголосовали во втором чтении, так сказать во Всемирный день контрацепции...
Позиция толкового, опозиционного законодательного собрания:
Что там президент сказал? Да плевать, что он там сказал.
Переписали закон, отработали зарплату, перетрудились уже или еще чуток поработают?
О. Ну надо же. Президент сказал.
С начало поднял с 55 до 63, а потом опустил с 63 до 60.
Добрейшей души человек.
(скидки, распродажа, ликвидация)
что-бы не было иллюзий-
...льготы для ветеранов труда и ветеранов труда Алтайского края, для специалистов государственной ветеринарной службы, а также нулевая ставка по транспортному налогу для владельцев автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил
так что простые предпенсионеры алтайского края поимеют только нулевую ставку по транспортному налогу... а их поимеют на 864 тысячи рублей...
Радетели наши! Что б мы без вас делали?