Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания на сессии 27 сентября изменили краевой закон о льготах для пенсионеров. Теперь получить льготы можно будет раньше повышаемого пенсионного возраста.

"Наша задача была — сохранить региональные льготы для людей предпенсионного возраста независимо от выхода на пенсию", — пояснила глава социального комитета АКЗС, член фракции "Единая Россия" Татьяна Ильюченко.

Кстати, инициаторами изменения закона стали депутаты "Единой России". На сессии за поправки проголосовать абсолютно все депутаты.

Если раньше по краевому закону эти льготы получали жители региона, вышедшие на пенсию, то сегодня право на них будут иметь женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет. По сути тот же возраст, что и раньше. Но, как мы знаем, с 1 января 2019 года возраст выхода на пенсию будет увеличен: для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет.

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Речь идет о льготах для ветеранов (единовременная денежная выплата (615 рублей), компенсация на услуги ЖКХ, проезд на пригородном транспорте, зубопротезирование и другое). Также льготы для сельских специалистов, нулевая ставка по транспортному налогу для владельцев автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил.

Поправки в краевые законы должны будут вступить в силу с 1 января 2019 года.