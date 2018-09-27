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Работы по реконструкции коллектора №18 на проспекте Космонавтов начал барнаульский водоканал – стоимость проекта составляет почти 170 миллионов рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

Отметим, что сточные воды из Индустриального и Ленинского районов попадают по этом коллектору на очистные сооружения канализации №2. Завершить реконструкцию планируется в 2019 году.

"Необходимость реконструкции вызвана сильным износом трубопровода, который был построен более 35 лет назад. При обследовании коллектора выяснилось, что трубы сильно коррозированы и требуются их замена", — добавляют на предприятии.

В рамках производства масштабных работ будет заменено более 2,2 километра коллектора диаметром 1300 миллиметров. Стальные и железобетонные трубы заменят на полиэтиленовые, срок службы которых превышает полвека.

Также планирует отремонтировать 13 камер с применением защитной отделки полиэтиленовым листом, чтобы предохранить стены камер от газовой коррозии.